موقع يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل السائح التركي في القدس
كشف موقع "خبر7" التركي، تفاصيل جديدة عن السائح حسن ساكلانان الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية بعد طعنه أحد أفرادها عند باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس.
وأفاد الموقع، بأن ساكلانان يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وقد توجه الاثنين إلى القدس ضمن فوج سياحي تركي.
وأوضح الموقع أن ساكلانان مولود في 1 يناير 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا، وهو أب لأربعة أطفال.
وأظهرت مشاهد نشرتها قناة "كان" الإسرائيلية، السائح التركي وهو يمشي لينقض فجأة على شرطي إسرائيلي طعنًا بالسكين، إلا أن شرطيًّا آخر كان بالمكان سارع بإطلاق النار على الرجل وأرداه قتيلًا.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن منفذ عملية الطعن في القدس الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية هو مواطن تركي دخل إلى إسرائيل سائحًا، الاثنين.
بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "وردت أنباء عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس".
وأضافت: "تم تحييد المشتبه فيه بعملية الطعن بإطلاق النار عليه من قبل رجال الشرطة على الفور".
وعادةً ما تستخدم إسرائيل كلمة "تحييد" للإشارة إلى إطلاق قوات الجيش أو الشرطة النار بغرض القتل.
وتابعت: "نتيجة للطعن، أصيب ضابط شرطة وتم إجلاؤه فورًا لتلقي العلاج الطبي".
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن قوات كبيرة منها وصلت إلى مكان الحادث.
وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب الساهرة أمام حركة المواطنين الفلسطينيين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تواصل تحقيقاتها في الحادث، وداهمت الفندق الذي كان يقيم فيه المهاجم، وفق ما نقلته "الأناضول".
وتداول مستخدم منصات التواصل الاجتماعي في تركيا معلومات تفيد بأن ساكلانان انفصل عن الفوج الذي سافر معه إلى القدس بداعي المرض.
وتصدَّر اسم ساكلانان وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، فيما قدَّم حزب "هدى بار"، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، العزاء لأسرة ساكلانان والشعب التركي.