موقع يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل السائح التركي في القدس

كشف موقع "خبر7" التركي، تفاصيل جديدة عن السائح حسن ساكلانان الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية بعد طعنه أحد أفرادها عند باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس.

وأفاد الموقع، بأن ساكلانان يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وقد توجه الاثنين إلى القدس ضمن فوج سياحي تركي.

وأوضح الموقع أن ساكلانان مولود في 1 يناير 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا، وهو أب لأربعة أطفال.