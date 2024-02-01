ميليشيا الحوثي تستهدف سفينة أمريكية بصاروخين باليستيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن.

ورجحت القيادة أن يكون الصاروخان أطلقا باتجاه السفينة "كوي" في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفينة كوي أو سفن التحالف في المنطقة.

ومن جهتها، قالت ميليشيا الحوثي إن قواتها البحرية استهدفت "سفينة تجارية بريطانية" في البحر الأحمر، في إطار حملة تشنها الميليشيا لتعطيل خطوط الشحن الحيوية، احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الفلسطيني، كما تقول.