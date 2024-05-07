على خلفية عملية رفح.. واشنطن تؤجل تسليم أسلحة للجيش الإسرائيلي
أكدت وسائل إعلام عبرية، أن واشنطن قررت تأجيل تسليم الجيش الإسرائيلي أسلحة أمريكية، تحت ضغط من الكونغرس، بسبب خلاف حول العملية العسكرية على رفح.
وأفادت قناة "الأخبار 12" العبرية، الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية أجَّلت تسليم الجيش الإسرائيلي أسلحة متطورة، تتضمن 6500 حزمة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) التي يمكنها أن تحول القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية موجهة.
وذكرت أن الموقف الأمريكي يأتي بعد ضغوط من جانب الكونغرس الأمريكي على البيت الأبيض، من أجل تقليص صادرات السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، خشية استخدامه لقتل المدنيين في قطاع غزة، وعلى خلفية العمليات العسكرية في رفح، التي عارضتها الولايات المتحدة، وفق القناة.
وأشارت إلى أن معارضة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح من جانب الإدارة الأمريكية تأتي بسبب عدم تقديم الجيش الإسرائيلي خطة واضحة أو منظمة بشأن طبيعة هذه العمليات.
وتابعت القناة أن نظام (JDAM) يُلحَق بقنابل تقليدية غير موجهة تزن بين 500 إلى 2000 كيلوغرام، فيحولها إلى قنبلة ذكية يمكن توجيهها بنظام الملاحة GPS.
وأردفت أن الكونغرس الأمريكي تلقى تقارير للمرة الأولى، بشأن حاجة إسرائيل لهذا النظام في يناير كانون الثاني الماضي، وأنه يجري الحديث عن صفقة تقدر قيمتها بقرابة 260 مليون دولار.
وذكرت القناة الإسرائيلية، أنه منذ ذلك الحين لم توافق واشنطن على الصفقة، ناقلة عن مصادر أمريكية مطلعة أنه منذ مارس آذار الماضي لم تباشر واشنطن عمليات إرسال أسلحة لإسرائيل.
ومن بين قائمة الطلبات الإسرائيلية التي لم تحسم في واشنطن حتى الآن، وفق ما أوردته القناة، قذائف دبابات 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، وآليات عسكرية تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون 120 ملم بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) بقيمة 260 مليون دولار.
وأوضحت القناة، أن البيت الأبيض رفض التطرق لموضوع تجميد الصفقة، فيما جدد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس الاثنين، تأكيد الالتزام الأمريكي تجاه أمن إسرائيل.
وهناك مخاوف لدى واشنطن من تداعيات استخدام النظم القتالية الأمريكية في حرب غزة أو مناطق أخرى، ولا سيما بعد تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين، كشف أن مقتل 7 من عمال الإغاثة في جنوبي لبنان جاء باستخدام قنبلة MPR الإسرائيلية التي تزن 500 كيلوغرام، ألحق بها نظام (JDAM) الأمريكي.
ونبَّهت القناة إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة قبل 7 أشهر، أرسلت الولايات المتحدة لإسرائيل عشرات الآلاف من القنابل وقذائف المدفعية والأسلحة والمعدات القتالية الأخرى، إلا أن عمليات توريد السلاح الأمريكي شهدت تباطؤا في الشهور القليلة الماضية.
وعلَّلت ذلك بأن هناك عجزا تعاني منه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشأن وفرة الأسلحة التي يمكن توريدها على وجه السرعة، وفي الوقت نفسه رغبتها في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الأمريكي.