على خلفية عملية رفح.. واشنطن تؤجل تسليم أسلحة للجيش الإسرائيلي

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن واشنطن قررت تأجيل تسليم الجيش الإسرائيلي أسلحة أمريكية، تحت ضغط من الكونغرس، بسبب خلاف حول العملية العسكرية على رفح.

وأفادت قناة "الأخبار 12" العبرية، الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية أجَّلت تسليم الجيش الإسرائيلي أسلحة متطورة، تتضمن 6500 حزمة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) التي يمكنها أن تحول القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية موجهة.

وذكرت أن الموقف الأمريكي يأتي بعد ضغوط من جانب الكونغرس الأمريكي على البيت الأبيض، من أجل تقليص صادرات السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، خشية استخدامه لقتل المدنيين في قطاع غزة، وعلى خلفية العمليات العسكرية في رفح، التي عارضتها الولايات المتحدة، وفق القناة.

وأشارت إلى أن معارضة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح من جانب الإدارة الأمريكية تأتي بسبب عدم تقديم الجيش الإسرائيلي خطة واضحة أو منظمة بشأن طبيعة هذه العمليات.