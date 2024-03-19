صحيفة عبرية: إسرائيل قلقة من احتمال تأخر شحنات الأسلحة الأمريكية

وبحسب مصادر مطلعة، لم يكن هناك تباطؤ في شحنات الأسلحة منذ بداية الحرب، ولكن في الأيام الأخيرة تزايدت المخاوف بشأن إمدادات السلاح، وسط الخلافات الحادة بين كبار مسؤولي إدارة بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا للمصادر ذاتها، يمكن للولايات المتحدة أن تمارس أعمالها ظاهريا كالمعتاد، لكنها في الواقع تبطئ الشحنات من خلال خلق العديد من العقبات البيروقراطية، من دون أن تقر صراحة بأنها تتعمد تأخير تسليم شحنات الأسلحة.

وتزايد قلق المؤسسة الأمنية بشأن هذه القضية في الأيام الأخيرة، وسط ما يبدو أنه تحوّل في سياسة البيت الأبيض، الذي يحاول التفريق بين دعمه لدولة إسرائيل ومواطنيها، ودعمه لحكومة نتنياهو.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف يكمن بين الحكومتين حول عدة قضايا، والسبب الرئيسي لتصعيد الخطاب هو انعدام الثقة بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو؛ إذ يختلف الجانبان بشكل أساسي حول مسألة المساعدات الإنسانية للقطاع، فقد قوبلت مطالبات واشنطن المتكررة بتوسيع المساعدات الإنسانية لغزة برفض إسرائيلي على الدوام.