إسرائيليون يعتدون على قافلة مساعدات لغزة (صور)
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة، تؤمن بأنه لا يمكن ولا ينبغي تعطيل دخول المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن اعتدى محتجون إسرائيليون على قافلة متجهة إلى القطاع.
وأكد المتحدث أن أمريكا أثارت مع إسرائيل حادث تعطيل المحتجين الإسرائيليين لشاحنات مساعدات وهي في طريقها لغزة، بحسب "رويترز".
وكان محتجون اعترضوا طريق القافلة، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق في أحدث حلقة من سلسلة الحوادث التي تأتي في وقت تعهدت فيه إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون انقطاع.
وقال محامون يمثلون المحتجين في بيان إن 4 متظاهرين، بينهم قاصر، اعتقلوا عند نقطة تفتيش ترقوميا غربي مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين وهم يلقون الإمدادات من الشاحنات على الأرض، مع انسكاب محتويات الصناديق الكرتونية المفتوحة على الطريق.
وفي الأسبوع الماضي، اعتُقل 4 أشخاص في جنوبي إسرائيل بعد احتجاج مماثل نظمه إسرائيليون اعتراضا على إدخال الإمدادات الإنسانية إلى منطقة تسيطر عليها حركة حماس، وفقا لمحاميهم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "في ضوء وقائع الأفعال المخلة بالنظام التي حدثت اليوم، فتحت (أجهزة) إنفاذ القانون تحقيقا أفضى إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم".
وأضافت أن التحقيق يجري على قدم وساق.
وجاءت الاحتجاجات في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطا دولية شديدة لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حيث حذرت منظمات دولية من أزمة إنسانية حادة تهدد سكانه الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أمس الأحد فتح معبر جديد إلى شمال غزة، كما اقترب افتتاح ميناء مؤقت بنته الولايات المتحدة.