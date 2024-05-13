إسرائيليون يعتدون على قافلة مساعدات لغزة (صور)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة، تؤمن بأنه لا يمكن ولا ينبغي تعطيل دخول المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن اعتدى محتجون إسرائيليون على قافلة متجهة إلى القطاع.

وأكد المتحدث أن أمريكا أثارت مع إسرائيل حادث تعطيل المحتجين الإسرائيليين لشاحنات مساعدات وهي في طريقها لغزة، بحسب "رويترز".

وكان محتجون اعترضوا طريق القافلة، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق في أحدث حلقة من سلسلة الحوادث التي تأتي في وقت تعهدت فيه إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون انقطاع.