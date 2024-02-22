وزير خارجية السعودية يبحث مع بلينكن تطورات قطاع غزة ومحيطها

وشارك بن فرحان في الجلسة الأولى لاجتماع وزراء خارجية دول المجموعة بعنوان "دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية القائمة".

وقال إن "تزايد حدة الصراعات العالميّة وانتشارها أدى إلى فرض ضغوط على التعاون الدولي، وضعف المصداقية والثقة في الإطار المتعدد الأطراف".

وشدد على "أهمية التزام المؤسسات الدولية في الوفاء بالتزاماتها على المستوى العالمي، وأن تكون أكثر وضوح بمواقفها مما هي عليه حالياً، وخاصةً بالتعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة".

وذكر أن "دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في قطاع غزة، التي تشكل تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".

ونوه إلى "أهمية إدانة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة، مطالباً دول مجموعة العشرين بالضغط من أجل اتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين".