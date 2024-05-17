للمرة الأولى.. بريطانيا تنقل مساعدات لغزة عبر رصيف عائم

قالت بريطانيا، الجمعة، إنها نقلت مساعدات لغزة عبر رصيف عائم للمرة الأولى، باستخدام الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة لنقل مواد إغاثة إلى القطاع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان: "تُسلم الآن المساعدات البريطانية للناس عبر الرصيف المؤقت قبالة غزة".

وأضاف: "ستُرسل المزيد من المساعدات في الأسابيع المقبلة، لكننا نعلم أن الطريق البحري ليس هو الحل الوحيد. نحن بحاجة لرؤية المزيد من الطرق البرية مفتوحة".