مسؤول أوروبي يكشف عن مبادرة جديدة لحل الدولتين

كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تفاصيل جديدة حول جهود بروكسل للدفع من أجل تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال "مؤتمر السلام التحضيري" بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية المعنية.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن المبادرة هي جزء من خريطة طريق مكونة من 10 نقاط، وضعها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.