مسؤول أوروبي يكشف عن مبادرة جديدة لحل الدولتين
كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تفاصيل جديدة حول جهود بروكسل للدفع من أجل تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال "مؤتمر السلام التحضيري" بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية المعنية.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن المبادرة هي جزء من خريطة طريق مكونة من 10 نقاط، وضعها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.
كما نقلت الصحيفة على لسان مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز قوله، إن المؤتمر الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لن يرقى إلى مستوى مؤتمر السلام الدولي الذي سعى إليه منذ فترة طويلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا أن ما يمكن العمل عليه الآن هو عقد مؤتمر تحضيري للسلام.
وكشف المبعوث الأوروبي، أن لديه تفويضا للبناء على حزمة الحوافز السياسية والاقتصادية والأمنية التي كشف عنها مؤتمر بروكسل عام 2013 للمساعدة في دعم مفاوضات السلام التي قادها آنذاك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والبحث فيما يمكن تقديمه للجهات الإقليمية الرئيسة الأخرى في إطار حزمة الحوافز الأوروبية.