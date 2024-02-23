البرازيل: مجموعة العشرين تؤكد "بالإجماع" على "حل الدولتين"

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الخميس، وجود إجماع بين أعضاء مجموعة العشرين لدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال فييرا للصحافيين إن هناك "إجماعا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين".

وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية لوكالة "فرانس برس" أن "كل (وزير) تناول هذه القضية عبّر عن دعمه" لحل الدولتين، مشيرًا أن عدد هؤلاء الوزراء "كبير".

ويوم الأربعاء، انطلقت اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين، في البرازيل، وتهيمن عليها مجموعة من النزاعات والأزمات بدءًا بحربي غزة وأوكرانيا، فضلاً عن الانقسام المتزايد في العالم.

وبدأ وزراء مجموعة العشرين اجتماعهم بجلسة تبحث "التصدي للتوترات الدولية"، كما يناقش الوزراء إصلاح الحوكمة العالمية، وهي من الموضوعات التي تهمّ البرازيل الداعية إلى صوت أقوى لدول الجنوب في مؤسسات، مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.