مقتل 19 فلسطينيا خلال انتظار مساعدات في غزة.. وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

قالت حركة حماس إن 19 فلسطينيا قتلوا، اليوم السبت، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة، وهو ما نفاه الجيش.

وفي بيان صادر عنه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه التقارير "غير صحيحة"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف: "في تمام الساعة 11 صباحًا بتيسير قافلة مساعدات لتوصيل الغذاء إلى السكان في شمال غزة. وعند اقتراب القافلة من نقطة التوزيع المحددة، تم اعتراضها ونهبت من قبل مئات" من الأشخاص، نافيًا شن "غارة جوية على القافلة أو إطلاق قوات الجيش النار على أشخاص هاجموا المساعدات".

وأصدرت حركة حماس بيانا أكدت فيه أن "المجزرة" التي وقعت عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، خلفت 19 قتيلا و23 جريحا.