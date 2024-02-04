واشنطن: تدمير 6 صواريخ كروز للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن تابعة لميليشيا الحوثي، وأوضحت أنها كانت معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أن تلك الصواريخ كانت تمثل "تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة" وأن ذلك الإجراء "سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ولم توضح القيادة مكان الاستهداف داخل اليمن، إلا أن مواقع تابعة للميليشيا قالت إنها استهدفت الحديدة واللحية، وذكر مراسل "إرم نيوز" في اليمن أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت لاحقاً مواقع للحوثيين في صنعاء التي تقع تحت سيطرة الميليشيا.