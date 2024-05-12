3 قتلى بينهم عنصران حوثيان باشتباك مع مواطنين في تعز

صلاح قعشة

قتل 3 أشخاص بينهم مسلحان حوثيان، اليوم الأحد، إثر اشتباك مع مواطنين بمديرية ماوية بمحافظة تعز، جنوبي اليمن.

وقال عبدالجبار الصراري مدير عام المديرية، المعيّن من قبل حكومة الشرعية، إن الحادثة جاءت إثر دفاع مواطن يدعى محمد صادق السناوي عن نفسه ضد عناصر حوثية اقتحمت قرية الشيخ عبيد بمنطقة الشرمان التابعة لمديرية ماوية، غرب تعز.

وأضاف الصراري لـ"إرم نيوز" أن "السناوي مع عدد من رفاقه، اشتبكوا بشكل مباشر مع العناصر الحوثية؛ ما أسفر عن مقتل عنصرين حوثيين، هما سعيد الكامل مسؤول الحملة الأمنية وكذلك المدعو (أبو إيران) مسؤول التدخل السريع".

ولقي السناوي مصرعه إثر الاشتباكات، وفق المصدر ذاته.