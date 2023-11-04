قطر: تواصل القصف يعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأضافت في بيان، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صرح خلال اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن "تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح" الرهائن.

كما شدد "على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية" إلى غزة.