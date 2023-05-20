البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

ونقلت الوكالة الرسمية للبلاد عن وزارة الخارجية البحرينية قولها: "تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وجاءت الخطوة البحرينية "تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961" بحسب الوكالة.