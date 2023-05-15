البحرين تعلن استئناف الرحلات الجوية مع قطر

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الإثنين، استئناف الرحلات الجوية بين المملكة وقطر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة إن "استئناف الرحلات الجوية سيكون اعتبارا من 25 مايو 2023، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين".

والشهر الماضي، أعلنت كل من البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة المتابعة البحرينية- القطرية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.