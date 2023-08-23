حميدتي يعلن تحرير مدنيين معتقلين في سجون قيادة المدرعات بالخرطوم

أعلن الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، "تحرير عدد كبير من المدنيين الأبرياء كانوا معتقلين في سجون الفلول داخل قيادة المدرعات الشجرة بالخرطوم".

وقال في بيان له نشره عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن السجناء كانوا "في أوضاع إنسانية وجسدية ونفسية حرجة للغاية بسبب ما عانوه من عمليات التعذيب والإهانة والإذلال"، حسب قوله.

وأضاف: "لقد تعرض المدنيون الذين تم تحريرهم من سجون العبودية والاسترقاق للتعذيب بطرق وحشية، والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية خلال فترة احتجازهم".

وتابع: "إننا أمام جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صريح لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تتطلب إدانة وفتح تحقيق شفاف حول الملابسات والظروف التي صاحبت احتجاز هؤلاء المواطنين الأبرياء من أجل استرداد كرامتهم".