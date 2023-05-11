مصدر: محادثات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة تشهد تقدماً
قال مصدر من الوساطة إن المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية أحرزت تقدماً، وإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار قريباً، بحسب "رويترز".
وتشهد مدينة جدة مفاوضات لا تزال جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لإنهاء الصراع المستمر بين الطرفين، والذي تسبب في مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف، وسط آمال عريضة تُعلَّق على تلك المحادثات.
ويسعى الوسطاء إلى إيجاد مسار يفضي للسلام على أرض السودان، إلا أن الجانبين أوضحا أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية ولن يتفاوضا لإنهاء الحرب.