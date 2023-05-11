مصدر: محادثات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة تشهد تقدماً

وتشهد مدينة جدة مفاوضات لا تزال جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لإنهاء الصراع المستمر بين الطرفين، والذي تسبب في مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف، وسط آمال عريضة تُعلَّق على تلك المحادثات.

ويسعى الوسطاء إلى إيجاد مسار يفضي للسلام على أرض السودان، إلا أن الجانبين أوضحا أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية ولن يتفاوضا لإنهاء الحرب.