العراق.. إخفاق السوداني في إخراج القوات الأمريكية ينذر بعودة الميليشيات للواجهة

ووصل السوداني إلى واشنطن في 14 أبريل الحالي، برفقة وفد من 135 شخصاً من مسؤولين ومستثمرين.

وأعلن خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع واشنطن.

موقف الفصائل

وقال مصدر مسؤول في "هيئة تنسيقية المقاومة" التي تجمع عددا من الفصائل العراقية المسلحة، إن "الفصائل المسلحة غير مقتنعة بالحوارات التي جرت بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفريقه مع الجانب الأمريكي في واشنطن، بشأن الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الحوار لم يتضمن شيئا مباشرا بهذا الصدد، أو أي موعد محدد لهذا الانسحاب".

وبين المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن الفصائل المسلحة ستعقد "اجتماعا مهماً" لبحث آخر التطورات، وعلى ضوء ذلك "قد تستأنف بعض الفصائل عملياتها ضد الأمريكيين، فهذا الأمر وارد ومطروح إذا ما أخفق الجهد الدبلوماسي بإخراج الأمريكان".

من جهته قال النائب في البرلمان العراقي علي اللامي، لـ"إرم نيوز"، إن "إيقاف الفصائل المسلحة عملياتها العسكرية ضد الأمريكيين خلال الفترة الماضية كان لإعطاء فرصة للسوداني وحكومته لحسم ملف إخراج القوات الأمريكية عبر الحوار والتفاوض".

وأضاف: "كان هناك أمل كبير لدى الفصائل بوضع جدول زمني معلن لهذا الانسحاب، خلال زيارة السوداني إلى البيت الأبيض".

وبين اللامي أن "زيارة السوداني إلى واشنطن لم تتضمن أي شيء واضح بشأن إخراج القوات الأمريكية أو إنهاء مهام التحالف الدولي، بل كانت الحوارات تؤكد وفق البيانات الرسمية على تعزيز التعاون العسكري والأمني".

وأشار إلى أن "هذا يؤكد بقاء الأمريكان فترة طويلة في العراق، وأن لا نية للانسحاب، وهذا قد يعيد عمليات الفصائل ضد الأهداف الأمريكية خلال الأيام المقبلة".

وذكر اللامي أن "عودة عمليات الفصائل ضد الأمريكيين قد تعيد إرباك الوضع الأمني، فهذه العمليات سيكون عليها رد أمريكي عسكري كما حصل سابقاً، ولهذا فالعراق قد يكون مقبلا على توتر أمني جديد ما بين الأمريكان والفصائل، وهذا قد يدفع نحو توسع دائرة الحرب والصراع في المنطقة".