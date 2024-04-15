مصدر لـ "إرم نيوز": واشنطن أبلغت بغداد أن لا انسحاب لقواتها من العراق

كشف مصدر عراقي رفيع المستوى لـ "إرم نيوز"، أن واشنطن أكدت أن القوات الأمريكية باقية في العراق وأنها لن تنسحب على المدى القريب.

وأوضح المصدر الذي رافق الوفد العراقي في واشنطن أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه في واشنطن اليوم، بأن بلاده لن تنسحب من العراق على المدى القريب، وأن هذا القرار يحتاج إلى المزيد من التفاهمات".

وكان السوداني وصل، مساء أمس الأحد، إلى واشنطن لبحث عدد من الملفات، منها الانسحاب الأمريكي من بلاده، وإنهاء وجود التحالف الدولي فيه، وتغيير مسار اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تم التعاقد عليها عام 2008.

والتقى السوداني، مساء اليوم الإثنين، الوزير بلينكن، ولم يتطرق بيان مكتب السوداني المنشور على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء إلى رد واشنطن حول طلب العراق إنهاء الوجود الأمريكي، واكتفى بالنشر البروتوكولي والحديث عن التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين.