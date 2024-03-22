يتجاوز الوقف الفوري للقتال.. فرنسا تدرس مشروع قرار دولي بشأن غزة

أعلنت فرنسا، الخميس، أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في غزة، يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، "نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر".

وذكر لوموان بالوضع الإنساني الكارثي، مضيفاً أن "فرنسا تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق وتعمل حالياً على مشروع قرار".

وبعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع النزاع المدمر، يضاعف المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى هدنة في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، حيث قُتل بحسب حماس نحو 32 ألف شخص في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وردا على سؤال في نيويورك، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن مقترح فرنسا سيأتي "في وقت لاحق مع مشروع قرار أوسع يتعلق بقضايا عدة، خصوصا وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد وقف قصير لإطلاق النار خلال شهر رمضان".