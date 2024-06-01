دولة آسيوية تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لتنفيذ وقف إطلاق نار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر.

ونقلت رويترز عن برابو قوله، خلال قمة حوار شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا، الذي يُعقد في سنغافورة، إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.

ويدعو العرض إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة.

وبحسب "رويترز"، قال مسؤول أمريكي كبير إن الخطة التي تقع في أربع صفحات ونصف الصفحة أُرسلت إلى حماس للمراجعة، الخميس، وإنها "متطابقة تقريبا" مع اقتراح كانت حماس قد قبلته بالفعل. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه يؤيد الخطة.