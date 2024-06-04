حرائق واسعة في شمال إسرائيل بعد هجوم لحزب الله (فيديو)

وأشار الموقع إلى أن عدداً كبيراً من رجال الإطفاء توجهوا إلى المنطقة لمحاولة السيطرة على الحرائق.

من جهتها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مقاطع مصورة لمحاولات إخماد النيران في مستوطنة "كريات شمونة" في شمال إسرائيل.