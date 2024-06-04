حرائق واسعة في شمال إسرائيل بعد هجوم لحزب الله (فيديو)
قالت وسائل إعلام عبرية إن حرائق ضخمة اندلعت في شمال إسرائيل، الاثنين، بعد سقوط صواريخ ومسيّرات أطلقتها ميليشيا حزب الله اللبنانية.
وذكر موقع "واي نت" العبري، أن الحرائق التهمت نحو 10 آلاف في منطقة الجولان السوري.
وأشار الموقع إلى أن عدداً كبيراً من رجال الإطفاء توجهوا إلى المنطقة لمحاولة السيطرة على الحرائق.
من جهتها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مقاطع مصورة لمحاولات إخماد النيران في مستوطنة "كريات شمونة" في شمال إسرائيل.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وميليشيا وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.