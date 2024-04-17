العراق ينفي إطلاق صواريخ من أراضيه خلال هجوم إيران
نفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء أن تكون بغداد على علم بأي تقارير حول إطلاق صواريخ أو مسيرات من داخل أراضيها.
وفي بيان للسوداني نقلته "رويترز"، جاء فيه: "لم نتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل".
والعراق حليف نادر لكل من واشنطن وطهران. وكان المجال الجوي العراقي طريقا رئيسيا للهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على إسرائيل. ويقول مسؤولون عراقيون إن إيران أبلغتهم، هم ودولا أخرى في المنطقة، قبل الهجوم.
وأضاف السوداني في بيان "موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا".