البنتاغون يعلن عن صفقة عسكرية مع العراق

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، على إمكانية بيع بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي الطائرات والمعدات ذات الصلة بالعراق، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، اهتمام بلاده بالحصول على الخبرات والأسلحة من الولايات المتحدة، معبراً عن حرص بلاده على الشراكة الأمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أن التدريب والدعم ينطبقان على أسطول الطائرات العراقية من طراز سي-172 و إيه.سي/أر.سي-208، وأن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة نورثروب جرومان.

ويرأس السوداني وفدا عراقيا كبيرا بدأ زيارة إلى واشنطن، الأحد، وتتضمن اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن تستمر عدة أيام، بينهم الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوتي بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.