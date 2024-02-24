بارجة أمريكية تسقط صاروخًا أطلقته ميليشيا الحوثي في خليج عدن

تمكنت إحدى البوارج الحربية الأمريكية في خليج عدن، ظهر اليوم السبت، من التعامل مع هجوم حوثي استهدف ناقلة نفطية أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تمكنت السفينة 'يو إس إس ماسون (DDG 87)' من إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن (ASBM) تم إطلاقه من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن".