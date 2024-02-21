وصول السفينة "سي شامبيون" إلى عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي

وصلت السفينة الأمريكية "سي شامبيون"، الثلاثاء، إلى موانئ "مؤسسة خليج عدن" جنوب اليمن، بعد تعرضها، الاثنين الماضي، لهجومين من قبل مليشيا الحوثي، في مياه خليج عدن.

وقالت مصادر في "مصلحة خفر السواحل" اليمنية، لـ"إرم نيوز"، إن السفينة الأمريكية التي ترفع علم اليونان، وصلت إلى أرصفة موانئ عدن، الثلاثاء.

وأظهرت أحدث بيانات من شركة "مارين ترافيك" لتتبع السفن في الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش رسو السفينة "سي تشامبيون" في ميناء عدن.

من جانبها، قالت مصادر في "مؤسسة موانئ خليج عدن"، إن السفينة وصلت، فجراً إلى أرصفة ميناء المعلا المخصص للبضائع السائبة، التابع لمؤسسة موانئ خليج عدن.

وأفرغت السفينة نحو 9229 طناً من الذرة في ميناء عدن، قبل الاتجاه شمالاً إلى ميناء الحديدة، لتفريغ حمولة تقدر بنحو 31 ألف طن.

وأكدت المصادر، أن السفينة لم تظهر عليها أي أضرار للهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي، الاثنين الماضي.مصدر في ميناء عدن

وكانت مليشيا الحوثي، قد تبنّت، الاثنين، هجوماً استهدف السفينة الأمريكية المذكورة بصواريخ "بحرية مناسبة"، مؤكدة أن "الإصابة كانت دقيقة".

وقالت مصادر بوزارة الشحن اليونانية إن السفينة "سي تشامبيون" كانت تنقل شحنة حبوب من الأرجنتين إلى عدن، وتعرضت لهجومين، الاثنين، مما أدى إلى تضرر نافذة دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في ميناء عدن قوله إن الهجوم على السفينة كان بالخطأ، فيما قال مصدر آخر في ميناء الحديدة إن الحوثيين أبلغوهم أن الهجوم غير متعمد.

وفي مذكرة اطلعت عليها "رويترز"، أُخطرت السفن التجارية بالابتعاد عن محيط السفينة المهجورة وسط مخاوف من احتمال غرقها.