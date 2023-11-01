تحليل عسكري: "التطويق والقضم" أساليب إسرائيل للسيطرة على غزة
يتبع الجيش الإسرائيلي أساليب وتكتيكات متنوعة خلال العملية البرية التي بدأها قبل أيام في قطاع غزة؛ بهدف معلن هو القضاء على حركة حماس، ردا على هجوم السابع من أكتوبر.
في البداية حاولت القوات الإسرائيلية المهاجِمة تطويق مقاتلي حماس، والفصائل الفلسطينية الأخرى المشاركة في الصراع، عبر التحرك من الشمال والجنوب، مُشكّلة فكي كماشة.
وهذا الأسلوب (أسلوب التطويق) يسمح للمدافعين بالتصدي للقوات القادمة من خلال الهجمات المباشرة من كلا الاتجاهين، ونصب الكمائن، الأمر الذي يعرضها لوضع صعب.
وفي ظل العقبات التي تواجه تطبيق أسلوب التطويق، يبدو أن القوات الإسرائيلية لجأت إلى تكتيك جديد يتمثل في تقسيم القطاع إلى مربعات من أجل السيطرة على المربع تلو الآخر.
وتنفيذا للتكتيك الذي يطلق عليه الخبراء "أسلوب القضم"، بدأت إسرائيل تتقدم نحو المربع الأول في القسم الشمالي من غزة، الذي يشمل منطقتي الزيتون وجحر الديك، لكنها لم تسيطر عليه بالكامل حتى الآن.
وبالتوازي ترسم القوات الإسرائيلية منذ أيام ملامح مربع ثان في سياق هجومها على القطاع، إذ تقدمت نحو بيت لاهيا ووصلت إلى شمال الرمال، والمنطقة المسماة بالتوأم.
وخلال الساعات الماضية، هناك أنباء تقول إن القوات الإسرائيلية بدأت تقتحم بيت حانون شمال شرق غزة، وهذا يعني أنها تحاول السيطرة على المربع الشمالي الشرقي أيضا.