تحليل عسكري: "التطويق والقضم" أساليب إسرائيل للسيطرة على غزة

يتبع الجيش الإسرائيلي أساليب وتكتيكات متنوعة خلال العملية البرية التي بدأها قبل أيام في قطاع غزة؛ بهدف معلن هو القضاء على حركة حماس، ردا على هجوم السابع من أكتوبر.

في البداية حاولت القوات الإسرائيلية المهاجِمة تطويق مقاتلي حماس، والفصائل الفلسطينية الأخرى المشاركة في الصراع، عبر التحرك من الشمال والجنوب، مُشكّلة فكي كماشة.

وهذا الأسلوب (أسلوب التطويق) يسمح للمدافعين بالتصدي للقوات القادمة من خلال الهجمات المباشرة من كلا الاتجاهين، ونصب الكمائن، الأمر الذي يعرضها لوضع صعب.