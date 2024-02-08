"حزب الله" يستهدف "كريات شمونة" بصاروخ مضاد للدبابات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن صاروخا مضادا للدبابات أطلقته ميليشيا حزب الله أصاب مستوطنة "كريات شمونه" قرب حدود لبنان الجنوبية. وفق وكالة الأناضول.

وذكرت الإذاعة أن الصاروخ مصدره الأراضي اللبنانية، لكنها لم تُشر إلى الموقع الذي أصابه أو وجود إصابات بشرية.

وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي ردّ بقصف مصدر النيران بالمدفعية، دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف تلة حمامص وسهل مرجعيون جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة: "كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان"، دون مزيد من التفاصيل.