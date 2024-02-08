"حزب الله" يستهدف "كريات شمونة" بصاروخ مضاد للدبابات
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن صاروخا مضادا للدبابات أطلقته ميليشيا حزب الله أصاب مستوطنة "كريات شمونه" قرب حدود لبنان الجنوبية. وفق وكالة الأناضول.
وذكرت الإذاعة أن الصاروخ مصدره الأراضي اللبنانية، لكنها لم تُشر إلى الموقع الذي أصابه أو وجود إصابات بشرية.
وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي ردّ بقصف مصدر النيران بالمدفعية، دون مزيد من التفاصيل.
في المقابل ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف تلة حمامص وسهل مرجعيون جنوب البلاد.
وأضافت الوكالة: "كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان"، دون مزيد من التفاصيل.
والأربعاء، قالت الوكالة، إن غارة شنّتها مسيرة إسرائيلية على منزل في بلدة الخيام، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وميليشيا "حزب الله"، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.