"حزب الله" يستهدف "كريات شمونة" بصواريخ "غراد"
تصاعد التوتر على جبهة جنوب لبنان، بعد مقتل 4 مدنيين، بينهم 3 أطفال، في غارة إسرائيلية على سيارتين مدنيتين على طريق عيناتا الحدودية.
وأعلنت ميليشيا حزب الله، مساء اليوم الأحد، أنها استهدفت مستوطنة كريات شمونة بعدد من صواريخ "غراد".
وقالت في بيان إن "حزب الله لن يتسامح أبدًا بالمس والاعتداء على المدنيين، وسيكون ردهًا حازمًا وقويًا".
في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إعلان ميليشيا حزب الله عن مقتل أطفال في جنوب لبنان "يغير الصورة كليا"، لافتة إلى أنه "بناء على تجارب الماضي، على سكان المستوطنات أن يخرجوا منها أو ينزلوا إلى الملاجىء".
وعلى الصعيد الحكومي، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن لبنان سيتقدم غدا بشكوى جديدة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ردًا على "جريمة إسرائيل في عيناتا بحق الأطفال الثلاثة والعائلة البريئة".
ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الغارة الإسرائيلية بـ"الجريمة النكراء"، التي "تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال".
وأكد أن الجريمة الإسرائيلية "لن تمر مرور الكرام، وستكون مدار متابعة من الحكومة عبر اتصالات دولية، وأيضًا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن ".
وأوضح ميقاتي أن "هذه الجريمة برسم من يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان، وهي وصمة عار برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".