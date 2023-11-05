"حزب الله" يستهدف "كريات شمونة" بصواريخ "غراد"

تصاعد التوتر على جبهة جنوب لبنان، بعد مقتل 4 مدنيين، بينهم 3 أطفال، في غارة إسرائيلية على سيارتين مدنيتين على طريق عيناتا الحدودية.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، مساء اليوم الأحد، أنها استهدفت مستوطنة كريات شمونة بعدد من صواريخ "غراد".

وقالت في بيان إن "حزب الله لن يتسامح أبدًا بالمس والاعتداء على المدنيين، وسيكون ردهًا حازمًا وقويًا".

في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إعلان ميليشيا حزب الله عن مقتل أطفال في جنوب لبنان "يغير الصورة كليا"، لافتة إلى أنه "بناء على تجارب الماضي، على سكان المستوطنات أن يخرجوا منها أو ينزلوا إلى الملاجىء".