خبراء: تمسّك حماس بالسلطة قد يُفشل إعادة إعمار غزة

قال خبراء سياسيون إن تمسّك حركة حماس بالسيطرة على غزة، قد يفشل مهام الحكومة الفلسطينية الجديدة، على رأسها إعادة إعمار القطاع المدمر، على غرار ما حدث العام 2014.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، الخميس الماضي، على أن تؤدي اليمين الدستورية، غدًا الأحد.

حرية العمل

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، يونس الزريعي، أن حماس تمتلك العديد من الأدوات التي يمكنها من خلالها عرقلة الحكومة الجديدة، أبرزها عدم منحها حرية العمل في قطاع غزة.

وقال الزريعي، لـ"إرم نيوز"، إن حماس قد تتخذ قرارًا غير معلن برفض التعامل مع الحكومة الجديدة ووزرائها، ووضع عراقيل أمام أي مهمة يقوم بها موظفوها في غزة، الأمر الذي سيُفشل جوهر عمل الحكومة الجديدة.

وأضاف: "من غير الواضح ما الآلية التي أقرتها حماس للتعامل مع الحكومة الجديدة، خاصة أنها لم تعلّق على التشكيلة الوزارية، ولم تقدم أي تحفظات باستثناء تحفظها على قرار تشكيلها".