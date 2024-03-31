ميليشيا الحوثي تجري عمليات تهجير قسري لسكان "رأس عيسى" في الحديدة

وحذر القديمي، من خطة التهجير الحوثية، مشبهًا ما يحدث في منطقة رأس عيسى بما تعتزم إسرائيل القيام به في قطاع غزة.

وأوضح القديمي أن إيران وميليشيا الحوثي تسعيان إلى تحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية، وذلك بإشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر.

وبين أن ميليشيا الحوثي تشق طريقا مختصرا إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من ميناء رأس عيسى، الواقع على البحر الأحمر.