ميليشيا الحوثي تجري عمليات تهجير قسري لسكان "رأس عيسى" في الحديدة
كشف مصدر محلي رسمي لـ"إرم نيوز"، عن عمليات تهجير قسري تقوم بها ميليشيا الحوثي للمواطنين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن لجنة تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي أعدت سجلات بأسماء عدد من الأسر في منطقة رأس عيسى، التي تتكون من 3 قرى هي دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة، تمهيداً لنقلها خارج المنطقة.
وحذر القديمي، من خطة التهجير الحوثية، مشبهًا ما يحدث في منطقة رأس عيسى بما تعتزم إسرائيل القيام به في قطاع غزة.
وأوضح القديمي أن إيران وميليشيا الحوثي تسعيان إلى تحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية، وذلك بإشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر.
وبين أن ميليشيا الحوثي تشق طريقا مختصرا إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من ميناء رأس عيسى، الواقع على البحر الأحمر.
وشدد القديمي على "أن تحرير الحديدة وموانئها هو الطريق لتحرير كل اليمن"، داعياً هيئة الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس" للقيام بواجبهما بموجب قرارات مجلس الأمن وإيقاف انتهاكات وجرائم الحوثي ضد الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم.
ووصف القديمي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بـ"الميتة سريريا"، مضيفًا أن "بقاءها أصبح للأسف مشرعناً لانتهاكات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر".