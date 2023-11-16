الشرطة الألمانية تستهدف في عملية واسعة جمعية موالية لإيران وحزب الله

نفّذت الشرطة الألمانية في سبع ولايات اتحادية مداهمات وعمليات تفتيش واسعة استهدفت المركز الإسلامي في هامبورغ، للاشتباه في ارتباطه بميليشيا حزب الله اللبناني، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "في الوقت الذي يشعر فيه العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل"، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس مجموعات تابعة له.