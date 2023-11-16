الشرطة الألمانية تستهدف في عملية واسعة جمعية موالية لإيران وحزب الله
نفّذت الشرطة الألمانية في سبع ولايات اتحادية مداهمات وعمليات تفتيش واسعة استهدفت المركز الإسلامي في هامبورغ، للاشتباه في ارتباطه بميليشيا حزب الله اللبناني، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "في الوقت الذي يشعر فيه العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل"، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس مجموعات تابعة له.
وأضافت أن التحقيق المعمق شمل 54 منشأة في بضع مناطق بالبلاد، حول المركز الذي يشتبه في قيامه بعمل يخالف النظام الدستوري ويدعم ميليشيا حزب الله المسلحة.
ولفت الإعلام الألماني إلى أن المركز، الذي أسسه إيرانيون قبل عقود، هو امتداد للنظام الإيراني وأذرعه وخاصة حزب الله اللبناني.
وورد اسم المركز بانتظام في تقارير مكتب حماية الدستور الألماني في هامبورغ في فصل "الإسلاميين الإيرانيين"، وذلك على امتداد 30 عامًا تقريبًا.
ونقلت تقارير إعلامية ألمانية أن المركز مصنّف منذ سنوات من قبل الأجهزة الأمنية الألمانية على أنه ذو توجه"متطرف" يخالف الأسس الدستورية للبلاد.
ولفت تلفزيون "إن دي آر NDR" الألماني إلى أن المركز يُعدُّ امتدادًا للنظام الإيراني، وقد تمت مناقشة إغلاقه منذ أشهر.