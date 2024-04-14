مقتل القيادي في "حزب الله" جهاد أبو مهدي في ظروف "غامضة"

أعلنت ميليشيا حزب الله، اليوم الأحد، عن مقتل أحد قياداته، جهاد علي أبو مهدي "فداء"، دون الإدلاء بتفاصيل وتاريخ وملابسات مقتله، وهو ما يطرح تساؤلات عدة بشأن الظروف "الغامضة"، التي قُتل فيها هذا القيادي.

وتحدثت مواقع التواصل عن دور أبو مهدي "فداء" في القتال بسوريا.

وقالت ميليشيا حزب الله في بيان نعي: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جهاد علي أبو مهدي "فداء"، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".