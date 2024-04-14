إسرائيل تستهدف موقعًا لميليشيا حزب الله شرقي لبنان

أفاد مصدر في ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، بأن قصفًا جويًّا إسرائيليًّا استهدف الأحد موقعًا للحزب شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك، ومبنى مؤلفًا من طابقين تابعًا لميليشيا حزب الله، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أيضًا أن غارة جوية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته.