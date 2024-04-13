غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان.. وتركيز على "منطقة الريحان"
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عنيفة على مناطق في جنوب لبنان، بعد يوم من إطلاق ميليشيا حزب الله رشقة صاروخية على الجليل الأعلى.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات استهدفت مرتفعات عرمتي والريحان، فيما لم يبلّغ عن وقوع ضحايا.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه قصف مجمعًا عسكريًا كبيرًا في منطقة الريحان التي تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن استهدافها اليوم.
إلى ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام "رسمية" إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على الطيبة وحي بئر المصليبات في خراج حولا جنوب البلاد.
وأفادت الوكالة كذلك بغارة على المنطقة بين راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل.
وكان حزب الله أعلن، أمس الجمعة، أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مرابض مدفعية إسرائيلية، في هجوم قال إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.
ويتبادل حزب الله إطلاق النار، بشكل شبه يومي، عبر الحدود مع الجيش الإسرائيلي منذ أن شنّت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ ما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.