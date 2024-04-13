غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان.. وتركيز على "منطقة الريحان"

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عنيفة على مناطق في جنوب لبنان، بعد يوم من إطلاق ميليشيا حزب الله رشقة صاروخية على الجليل الأعلى.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات استهدفت مرتفعات عرمتي والريحان، فيما لم يبلّغ عن وقوع ضحايا.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه قصف مجمعًا عسكريًا كبيرًا في منطقة الريحان التي تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن استهدافها اليوم.