"النواب الليبي" ينعى مستشاره الإعلامي فتحي المريمي

نعى البرلمان الليبي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي أبوعلوية المريمي، الذي توفي مساء الأربعاء، إثر حادث سير أليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، "بمزيد من الأسى والحُزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، السيد فتحي عبد الكريم بوعلويه، الذي وافاه الأجل المحتوم، إثر حادث أليم بمدينة القبة".