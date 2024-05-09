هل يؤثر تعليق السلاح الأمريكي على العمليات العسكرية في رفح؟‎

أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري، الخميس، أنه على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن غير المسبوقة بتعليق شحنات الأسلحة والذخائر، إلا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع العمليات البرية نحو الأحياء الشرقية من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وذكر الموقع أن المستوى السياسي، بصدد حسم القرار الأخير بشأن ما إذا كانت العمليات العسكرية في المدينة ستتسع في الفترة المقبلة، وربما يحسم القرار، اليوم.

وقال: "على الرغم من الضغوط التي تمارسها واشنطن، بدأت قوات الفرقة 162 بقيادة العميد ايتسيك كوهين، الليلة الماضية، بتوسيع العمليات البرية نحو الأحياء الشرقية من رفح".

من بين المبررات التي تتذرع بها إسرائيل في اتجاه توسيع العمليات في رفح بأن هدفها السيطرة على المناطق التي أطلقت منها قذائف صاروخية من قبل حركة حماس، قبل أيام، صوب معبر كرم أبو سالم، وأدت إلى مقتل وإصابة جنود.