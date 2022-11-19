العراق.. قتلى وجرحى بصفوف القوات الأمنية باشتباكات مع داعش في ديالى

قتل وأصيب 10 من عناصر القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش في تلال حمرين أقصى شمال شرق محافظة ديالى، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية مشتركة تضم قوة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بمنحدر في عمق تلال حمرين، وعقب انفجار العبوة شن عدد من مسلحي تنظيم داعش هجومًا مسلحًا عنيفًا على الدورية العسكرية".

وأضافت المصادر أن "الاشتباك المسلح أدى إلى مقتل 2 من قوات الأمن، إضافة إلى جرح 8 آخرين بينهم ضباط، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع مع استمرار الاشتباك المسلح حتى الساعة مع عناصر تنظيم داعش، فيما أرسلت تعزيزات عسكرية لمنطقة الاشتباك، إضافة إلى إرسال طيران الجيش لدعم القوات العسكرية هناك".

وشن عناصر تنظيم داعش، في وقت سابق من اليوم السبت، هجومًا على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة كركوك، شمال العراق؛ مما أدى إلى مقتل أربعة من عناصر الجيش، وفقدان اثنين آخرين لم يعرف مصيرهما حتى الساعة، إضافة إلى سرقة أجهزة النداء الرسمية ما بين القطعات العسكرية من قبل عناصر التنظيم.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، فإن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقع خلالها عددا من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.