اليابان تعلن رفع تعليق تمويلها لوكالة "الأونروا" في غزة

أبلغ وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو سترفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، بحسب "رويترز".

وقررت طوكيو في يناير/ كانون الثاني تعليق التمويل الإضافي للوكالة في أثناء إجراء تحقيق في مزاعم بأن موظفين بها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي أعقبته الحرب في قطاع غزة.

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية 16 دولة من بينها الولايات المتحدة إلى وقف تمويل حجمه 450 مليون دولار لأونروا، مما عرقل عملياتها. والوكالة هي أكبر هيئة إغاثة عاملة في غزة التي تحاصرها إسرائيل منذ الهجوم.

ومنذ ذلك الحين، أعادت دول منها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد تمويلها للأونروا، في حين زاد العديد من دول الخليج مثل السعودية التمويل.

وتشير بيانات أونروا لعام 2022 إلى أن اليابان هي سادس أكبر جهة مانحة للوكالة.