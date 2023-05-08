رغم سخونة الميدان.. سودانيون يعلقون آمالًا على محادثات جدة
يعلق سودانيون الآمال على محادثات تجرى في مدينة جدة السعودية بين ممثلين لطرفي الصراع في بلادهم لإنهاء القتال الذي أودى بحياة المئات وتسبب في موجات فرار جماعي من البلاد، لكن ليس هناك مؤشرات على أن الأمر سيسفر عن تهدئة مستدامة في أي وقت قريب.
ولم ترد أنباء عن مدى التقدم في المحادثات التي بدأت في جدة، يوم السبت، بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال طرفا الصراع إنهما سيحاولان التطرق في المحادثات إلى الملفات الإنسانية فقط، مثل: فتح ممرات آمنة، ولن يتفاوضا حول وقف الحرب.
وانتُهك العديد من فترات وقف إطلاق النار التي أعلِنت منذ اندلاع القتال في الـ15 من أبريل/ نيسان.
وقالت تماضر إبراهيم (35 عامًا) وهي موظفة حكومية في مدينة بحري التي تقع على الضفة المقابلة للخرطوم من النيل الأزرق "إذا أخفقت مفاوضات جدة في وقف الحرب فهذا يعني أننا لن نتمكن من العودة لمنازلنا وحياتنا.. ننتظر ما سينتج عن تلك المفاوضات لأنها أملنا الوحيد".
والمبادرة الأمريكية السعودية هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الذي حوَّل مناطق في العاصمة السودانية إلى ساحات حرب وعرقل مسار خطة مدعومة دوليًّا للتحول إلى الحكم المدني بعد سنوات من الاضطراب الذي تسبب في أزمة إنسانية طاحنة.
الآلاف يسارعون إلى المغادرة
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن محادثات "تمهيدية بدأت أمس السبت وستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها".
وأضاف بيان الوزارة أن الولايات المتحدة والمملكة حثتا طرفي الصراع على الانخراط بجدية في المحادثات والمضي نحو وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقفٍ دائمٍ للأعمال العدائية.
كما رحب تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، وهو تجمع سياسي يقود خطة الانتقال إلى الحكم المدني، بمحادثات جدة.
وأسفر القتال الدائر منذ منتصف أبريل/ نيسان عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلافٍ آخرين وتعطل إمدادات المساعدات ودفع مئة ألف شخص للفرار إلى الخارج.
وقالت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إن الاستخدام المفرط للذخائر المتفجرة في القتال زاد من الخطر على المدنيين خاصة الأطفال الذين قد يعتقدون أن تلك الذخائر ألعابٌ ويلهون بها.
ويسعى آلاف الأشخاص إلى مغادرة السودان عبر بورتسودان على متن قوارب إلى السعودية أو بدفع المال للانطلاق في رحلات جوية تجارية باهظة التكلفة عبر المطار الوحيد العامل في البلاد أو الفرار على طائرات الإجلاء.
والنزاعات ليست جديدة على السودان الذي يقع عند مفترق طرق إستراتيجي بين مصر والسعودية ومنطقة الساحل المضطربة.
لكن معظم النزاعات السابقة كانت تحدث في مناطق نائية.
وجعل تمركز القتال العنيف في الخرطوم هذه المرة الصراع أكثر إثارة للقلق بالنسبة للسودانيين.
ومنذ اندلاع القتال، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبور أكثر من 30 ألف شخص إلى جنوب السودان، وكان أكثر من 90% منهم من مواطني جنوب السودان.
وتقول المفوضية إن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.
وتخشى وكالات الإغاثة من أن يفاقم هذا التدفق للاجئين أزمة إنسانية حادة بالفعل في جنوب السودان.