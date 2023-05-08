رغم سخونة الميدان.. سودانيون يعلقون آمالًا على محادثات جدة

وانتُهك العديد من فترات وقف إطلاق النار التي أعلِنت منذ اندلاع القتال في الـ15 من أبريل/ نيسان.

وقالت تماضر إبراهيم (35 عامًا) وهي موظفة حكومية في مدينة بحري التي تقع على الضفة المقابلة للخرطوم من النيل الأزرق "إذا أخفقت مفاوضات جدة في وقف الحرب فهذا يعني أننا لن نتمكن من العودة لمنازلنا وحياتنا.. ننتظر ما سينتج عن تلك المفاوضات لأنها أملنا الوحيد".

والمبادرة الأمريكية السعودية هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الذي حوَّل مناطق في العاصمة السودانية إلى ساحات حرب وعرقل مسار خطة مدعومة دوليًّا للتحول إلى الحكم المدني بعد سنوات من الاضطراب الذي تسبب في أزمة إنسانية طاحنة.

الآلاف يسارعون إلى المغادرة

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن محادثات "تمهيدية بدأت أمس السبت وستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها".

وأضاف بيان الوزارة أن الولايات المتحدة والمملكة حثتا طرفي الصراع على الانخراط بجدية في المحادثات والمضي نحو وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقفٍ دائمٍ للأعمال العدائية.

كما رحب تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، وهو تجمع سياسي يقود خطة الانتقال إلى الحكم المدني، بمحادثات جدة.