اليمن.. الحوثيون يحتجزون مئات الأطنان من الرمان (فيديو)

تواصل مليشيات الحوثيين إجراءاتها التعسفية ضد المزارعين اليمنيين، عن طريق منع العشرات من شاحنات النقل، المحمّلة بمئات الأطنان من فاكهة الرمّان، التي كانت في طريقها من محافظة صعدة – وهي المعقل الرئيس للحوثيين – نحو الأسواق الخارجية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مليشيات الحوثيين مستمرة لليوم الخامس في احتجاز عشرات الشاحنات المبرّدة، في حاجز "خشم عين" التابع للحوثيين بين محافظتي صعدة والجوف شمالي البلاد، ومنعها من المرور نحو المحافظات الأخرى وتصديرها إلى دول الخليج.