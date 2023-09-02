اليمن.. الحوثيون يحتجزون مئات الأطنان من الرمان (فيديو)
تواصل مليشيات الحوثيين إجراءاتها التعسفية ضد المزارعين اليمنيين، عن طريق منع العشرات من شاحنات النقل، المحمّلة بمئات الأطنان من فاكهة الرمّان، التي كانت في طريقها من محافظة صعدة – وهي المعقل الرئيس للحوثيين – نحو الأسواق الخارجية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مليشيات الحوثيين مستمرة لليوم الخامس في احتجاز عشرات الشاحنات المبرّدة، في حاجز "خشم عين" التابع للحوثيين بين محافظتي صعدة والجوف شمالي البلاد، ومنعها من المرور نحو المحافظات الأخرى وتصديرها إلى دول الخليج.
وقال موقع "المشهد اليمني" إن الحوثيين يمنعون مرور الناقلات منذ الأسبوع الماضي "بحجة صدور قرارات حوثية عليا بمنع تصدير الرمان وفواكه أخرى إلى السعودية وبقية الدول في الخارج".
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقطع فيديو لأحد سائقي شاحنات النقل المحتجزة، وهو يقول "إن هذه البرادات محملة بالرمان في طريقها للسعودية، ونحن محتجزون هنا لليوم الرابع، دون أن نعرف سبب ذلك".
وينتج اليمن سنويًا نحو 28 ألف طن من فاكهة الرمّان المزروعة في مساحة تصل إلى أكثر من 2600 هكتار.
وتتميز محافظة صعدة، شمالي البلاد، بإنتاج أجود أنواع الرمان المعروفة على المستوى الخارجي، بكميات تقدّر بأكثر من 19 ألف طن سنويًا، طبقًا لإحصائية زراعية محلية، صادرة في العام 2020.