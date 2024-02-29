جثث على الطريق.. الموت يتربّص بالنازحين في غزة (صور)

جثث على الطريق

وقال عزات حرز، وهو أحد النازحين من غزة، إنه "وخلال تحرّكه من شارع الرشيد إلى وسط القطاع شاهد عشرات الجثث الملقاة على الطريق، التي قُتلت باستهداف إسرائيلي"، مشيرًا إلى أن بعضها أشلاء.

وأوضح حرز، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف بشكل متعمّد النازحين من غزة إلى الجنوب، وأنه نجا مع عدد من الشبّان بأعجوبة من الموت عقب إطلاق الرصاص عليهم من قناصة الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "نجونا من رصاص القناصة، لكن بعضنا أصيب بجروح إثر قصفنا من قبل طائرات الاستطلاع"، لافتًا إلى أن أي شخص ينتقل من شمال غزة إلى جنوبها سيصاب بالهلع من عدد الجثث الملقاة على الطرقات.

وبين أنه شاهد أكثر من 20 جثمانًا لنساء وأطفال ورجال قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، وأن بعض تلك الجثامين كانت مقطعة ومتفحمة"، قائلًا: "إسرائيل تريد قتلنا بمختلف الوسائل والطرق؛ إما بالجوع في غزة وشمالها، وإما بالقتل خلال النزوح".

ولفت حرز، إلى أن "طريق النزوح من غزة وشمالها إلى وسط وجنوب القطاع خطيرة للغاية، وأن الجيش الإسرائيلي يتعمّد قتل أو إصابة كل من يتحرّك، رغم أنه يجبر السكان على النزوح، وهو من حدّد شارع الرشيد كممر آمن".