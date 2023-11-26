جثث متراكمة في الشوارع وخدمات معطلة.. غزة أمام كارثة بيئية خطيرة

حذرت بلدية مدينة غزة، من كوارث بيئية خطيرة ستطال المدينة بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض عليها، مؤكدة أن هناك العديد من المشاكل البيئية التي تعاني منها غزة، أبرزها تراكم جثامين الضحايا في الشوارع، ومياه الصرف الصحي، والنفايات.

وقال الناطق باسم البلدية، حسني مهنا لـ"إرم نيوز"، إن "تراكم جثامين الشهداء، وأزمة تصريف الصرف الصحي، وعدم قدرة عمال البلدية على جمع النفايات، تمثل تهديدًا لغزة، وتنذر بانتشار الأمراض والأوبئة في المدينة".

وأوضح مهنا، أنه "بالرغم من الهدنة الإنسانية والتي شارفت على الانتهاء؛ إلا أن البلدية لم تتسلم أي لتر من الوقود، الأمر الذي يمثل تهديدًا للحياة بالمدينة، وينذر بكارثة على من تبقى من السكان"، مشددًا على ضرورة تسليم البلدية الوقود اللازم لاستئناف عملها.

وأضاف: "البلدية لا يمكن لها تقديم الخدمات للسكان بالوقت الحالي، أو تصريف مياه الصرف الصحي أو إزالة النفايات، أو حتى إيصال المياه الخاصة بالاستخدام اليومي للمنازل السكنية"، متابعًا: "المدينة تواجه كارثة كبيرة".