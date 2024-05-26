إحراز تقدم باتجاه استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس

قبل نحو أسبوعين، وصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول صفقة رهائن محتملة يمكن أن تؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار إلى طريق مسدود، بعد أيام من المحادثات في القاهرة والدوحة.

وشارك الرئيس بايدن وبيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين بشكل شخصي في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، الذين احتجزتهم حماس عندما هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويرى البيت الأبيض، أن صفقة الرهائن هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لوقف إطلاق النار، والنهاية المحتملة للحرب التي أصبحت مشكلة سياسية لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية.

موقف إسرائيلي محدث

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين، أمس السبت، إن برنياع ناقش "بناء بنية تحتية مصممة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن" مع بيرنز وآل ثاني.

و حسبما قال مصدر مطلع على الاجتماع لموقع أكسيوس، عرض رئيس الموساد ديفيد برنياع النقاط الرئيسة للموقف الإسرائيلي المحدّث، لكنه لم يقدم لرئيس الوزراء القطري اقتراحًا إسرائيليًا مكتوبًا ورسميًا لإرساله إلى حماس.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "في نهاية الاجتماع، تقرر استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل على أساس مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء المصريين والقطريين وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة".

وبحسب "أكسيوس" أيضًا، كان المسؤولون الأمريكيون أكثر دقة بشأن نتائج اجتماع باريس؛ إذ أقروا بإحراز تقدم وقالوا إنه تمت مناقشة احتمال استئناف المفاوضات، لكنهم أوضحوا أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات.

وقال مسؤول للموقع الذي وصفه بالكبير: "هناك تقدم. الاتصالات مستمرة ونحن نعمل بشكل وثيق مع الوسطاء المصريين والقطريين. وستستمر هذه الاتصالات، خلال الأسبوع المقبل، في إطار سعينا لدفع عملية التفاوض إلى الأمام".

حماس غير متفائلة

تراجع مسؤول في حماس عن التفاؤل وقال لموقع أكسيوس، إن الحركة لن تستأنف مفاوضات صفقة الرهائن طالما استمرت إسرائيل في الحرب في غزة، فيما قالت مصادر مطلعة، إن مسؤولين قطريين سيجتمعون مع مسؤولي حركة حماس في الدوحة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات بشأن الرهائن.