اجتاحت ثلثيه.. ماذا تعني سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا؟
أعلن الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على قرابة ثلثي محور فيلادلفيا الممتد على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع الجانب المصري، وهو ما يعد تمهيدا لإعلان النصر على حركة حماس، وفق خبير أمني.
وبحسب مراسل "إرم نيوز" في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة عسكرية مفرطة مع عملية التوغل إلى عمق مدينة رفح من المحور الشرقي، وهدم أحياء سكنية كاملة قريبة جدًا من المحور بهدف بناء منطقة عسكرية عازلة، تضمن حماية جيشه خلال سيطرته وإعادة احتلال محور فيلادلفيا.
إعادة احتلال
وجرى الانسحاب عسكريًا من محور فيلادلفيا إبان الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب عام 2005 في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، عندما اتخذ خطوة وصفها كثيرون بالخطيرة والكارثية، ويجري الآن بعد قرابة 20 عاما إعادة احتلاله من جديد.
وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني، يحيى قاعود، إن التحذيرات الدولية والمصرية خاصة لم تمنع نتنياهو من الإقدام على إعادة احتلال المحور، متجاهلًا الاتفاق مع مصر، الذي يرفض أي إجراءات أحادية الجانب بالقرب من المحور.
وأضاف قاعود في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يجري الآن عملية نسف لأحياء سكنية كاملة تقع إلى الجنوب من مدينة رفح، بقصد بناء منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل باتجاه شمالي محور فيلادلفيا.
وأوضح أن هذه المنطقة العازلة التي تمتد بعمق 500 متر وطول 14 كيلومترا ستكون بمثابة محور عسكري إسرائيلي على غرار محور نتساريم الممتد من الشرق إلى الغرب وسط قطاع غزة.
ولفت الباحث السياسي إلى أن المنطقة العازلة ستتيح للجيش الإسرائيلي بناء مواقعه ونقاطه العسكرية التي سيجري تجهيزها من أجل المرحلة الثالثة من الحرب، وهي إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة.
تمهيد لإعلان النصر
من جهته قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية د. رائد موسى، إنه بانتهاء الجيش الإسرائيلي من السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا وبناء المنطقة العازلة، سيكون قادرًا على إعلان النصر على حركة حماس خلال هذه الحرب. وفق رؤيته.
وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز"، أن ذلك يظهر جليًا من خلال الواقع الجديد الذي يسعى الجيش الإسرائيلي لبنائه داخل قطاع غزة وفي عمق المحافظات، لا سيما المنطقة العازلة الممتدة شمالي القطاع، بالإضافة إلى محور نتساريم البالغ طوله قرابة 9 كيلومترات وسط القطاع، وأخيرًا محور فيلادلفيا أقصى جنوبي القطاع.
وتابع، هذه المحاور بمثابة قواعد عسكرية إسرائيلية مجهزة أنواع العتاد كاقة، بالإضافة إلى المعلومات اللازمة للتحرك في مناطق العمق بشكل أسهل.
ولفت الخبير العسكري إلى أن هذا ما كان يبحث عنه الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، بالتوازي مع استخدام القوة العسكرية المفرطة، من خلال القصف الجوي والمدفعي العنيف، بالإضافة إلى اقتلاع أحياء سكنية كاملة كانت توفّر الحماية وبعض المناورة للمقاتلين الفلسطينيين.
وأكدّ موسى أن المنطقة العازلة بمحور فيلادلفيا تهدف بالدرجة الأولى إلى إنهاء حكم حركة حماس بالسيطرة على كافة الحدود والمنافذ، بالإضافة إلى وقف أي عمليات تهريب عبر الحدود المصرية، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي عثوره على 50 نفقًا ممتدًّا من جنوبي رفح إلى عمق الأراضي المصرية.