اجتاحت ثلثيه.. ماذا تعني سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا؟

إعادة احتلال

وجرى الانسحاب عسكريًا من محور فيلادلفيا إبان الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب عام 2005 في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، عندما اتخذ خطوة وصفها كثيرون بالخطيرة والكارثية، ويجري الآن بعد قرابة 20 عاما إعادة احتلاله من جديد.

وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني، يحيى قاعود، إن التحذيرات الدولية والمصرية خاصة لم تمنع نتنياهو من الإقدام على إعادة احتلال المحور، متجاهلًا الاتفاق مع مصر، الذي يرفض أي إجراءات أحادية الجانب بالقرب من المحور.

وأضاف قاعود في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يجري الآن عملية نسف لأحياء سكنية كاملة تقع إلى الجنوب من مدينة رفح، بقصد بناء منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل باتجاه شمالي محور فيلادلفيا.

وأوضح أن هذه المنطقة العازلة التي تمتد بعمق 500 متر وطول 14 كيلومترا ستكون بمثابة محور عسكري إسرائيلي على غرار محور نتساريم الممتد من الشرق إلى الغرب وسط قطاع غزة.

ولفت الباحث السياسي إلى أن المنطقة العازلة ستتيح للجيش الإسرائيلي بناء مواقعه ونقاطه العسكرية التي سيجري تجهيزها من أجل المرحلة الثالثة من الحرب، وهي إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة.