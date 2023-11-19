حرب غزة.. هل تغيّر مسار مفاوضات سد النهضة؟

وفيما يتعلق بالتخزين الخامس، توقع الدكتور شراقي أن تستكمل إثيوبيا أعمال تعلية الجزء العلوي لسد النهضة بأقصى ما يمكن استعدادًا للتخزين الأخير، في ظل عدم الوصول إلى اتفاق واستغلال انشغال مصر في حرب غزة وتأجيل الجولة الأخيرة شهرًا آخر.

وقال: "يتبقى على السد 20 مترًا، وتسعى إثيوبيا إلى تعليته مرة واحدة في ظل عدم وجود اتفاق، وإذا جرت مفاوضات بعد ذلك، ستكون على التشغيل والملء المتكرر في السنوات المقبلة".

فرض الأمر الواقع

وأضاف شراقي أن "كل الكمية التي تُخزن في سد النهضة تُقلل من حصة مصر في مياه النيل، فإذا خزنت إثيوبيا حصتها للصيف المقبل، والمقدرة بـ23 مليار متر مكعب من المياه، سيؤثر هذا بالتبعية في منسوب بحيرة ناصر، ومن ثم التأثير على الزراعة، لأنه قد يصل إلى مصر 5 أو 10 مليارات متر مكعب من المياه بدلًا من حصتها المقدرة بـ24 مليارًا، وبالتالي تتكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات جرّاء التصرفات الإثيوبية".

وأشار إلى الإجراءات المصرية المتمثلة في ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات تبطين الترع، وتقليل المساحات المزروعة بالأرز، وإجراءات أخرى تشرع الدولة في تنفيذها لتوفير المياه.

وأضاف شراقي أن "سياسة الزراعة المقبلة في مصر تتوقف على مقدار المياه التي ستخزنها إثيوبيا للعام الجديد، وهذا يُعدُّ فرضًا لسياسة الأمر الواقع من أديس أبابا التي باتت تهيمن على نهر النيل".

تكتم إعلامي

وبشأن تداعيات الموقف المصري في هذا الصدد، قال الخبير المصري في الشأن الإفريقي، الدكتور عطية عيسوي، إن "اهتمام مصر بملف سد النهضة لن يتجاوزه أي اهتمام آخر، لأن القضية تتعلق بمسألة حياة الشعب، خصوصًا أنها تتعلق بنقص المياه، لكن خفوت القضية إعلاميًّا في الوقت الحالي لا يرجع إلى الانشغال بحرب غزة، بقدر الالتزام برغبة مشتركة من الطرفين المصري والإثيوبي بعدم الحديث علنًا في هذا الأمر خلال فترة المفاوضات بين الدول الثلاث".

ويعني هذا أن هناك تكتمًا كبيرًا من الدول المعنية بشأن ما يجري في المفاوضات، وفق الدكتور عيسوي.

وأضاف الدكتور عيسوي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "استمرار المفاوضات وتحديد موعد للجولة الجديدة، يعني أن ثمة تقدمًا يحدث في المفاوضات، ولو كان ضئيلًا، وإذا سارت على هذا النهج يمكن الوصول إلى الاتفاق المنشود، بإبداء كل طرف بعض المرونة للوصول إلى حل يرضي الجميع".

وبشأن الموقف الإثيوبي، أوضح الدكتور عيسوي أن "إثيوبيا ماضية في استكمال السد وتخزين المياه بالقدر الذي تريد وبالمخالفة للاتفاقيات الثنائية، خصوصًا اتفاق الخرطوم لعام 2015 والقوانين الدولية، بحجة عدم التوصل إلى اتفاق بعد، وبالتالي تستمر أديس أبابا في تعلية السد وتخزين المزيد من المياه".

الخلاف بين مصر وإثيوبيا

وحول مسألة تخزين القدر الكبير من المياه وفق الرؤية الإثيوبية في الفترة المقبلة، يرى الخبير في الشأن الإفريقي "أن هذا الأمر يتوقف على مقدار التعلية في الجزء الأوسط من السد، وإذا تمكنت إثيوبيا من الانتهاء من هذه الأعمال، يمكنها حجز الكمية المرجوة، لكن مصر ستواجه هذا الأمر بوسائل عدة، منها ترشيد المياه في الداخل، والضغط على إثيوبيا، لكي تقلل من عملية التخزين حتى يتم التوصل إلى اتفاق".