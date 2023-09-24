مصر تعلن ختام جولة مفاوضات سد النهضة دون إحراز تقدم

وأضاف أن إثيوبيا تستمر برفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذلك الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليًا، والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الإضرار بحقوق ومصالح دولتي المصب.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد اتهم أديس أبابا، يوم أمس السبت، بخرق القانون الدولي من خلال "ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي"، مؤكدًا أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين".

وأكد بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم قانونًا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المُعلنة.

وشدد البيان على أنه بات من الضروري التحلّي بالإرادة السياسية والجدّية للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناءً على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/تموز الماضي.

كما أكدت وزارة الموارد المائية وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل، بلا إبطاء، إلى الاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

ولم تعلن مصر أو إثيوبيا عن إجراء جولة جديدة من المفاوضات حتى الآن.