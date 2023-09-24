خلاف حول اتفاق المبادئ يسيطر على مفاوضات سد النهضة
سيطر خلاف حول اتفاق المبادئ على مفاوضات سد النهضة التي انطلقت جولة جديدة منها صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وفود كل من مصر، والسودان، وإثيوبيا.
وتأتي الجولة الجديدة في إطار استكمال الجولات التفاوضية، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 والـ28 من شهر آب/أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر.
واعتبر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، مبينًا أن استمرار التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.
وأوضح أن بلاده تستمر في التعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وأكد الوزير المصري على أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
من جانبه قال السفير الإثيوبي في الولايات المتحدة ورئيس وفد التفاوض الإثيوبي في أزمة سد النهضة سيلشي بيكلي، اليوم السبت: "بدأنا هذا الصباح الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في أديس أبابا".
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "تسترشد إثيوبيا بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وتعمل على تحقيق نتائج ودية لبناء وملء سد النهضة يتوافق مع إعلان المبادئ".
وتتضمن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في شهر آذار/مارس عام 2015، في العاصمة السودانية الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء الدول الثلاث، ورقة تشمل 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة، ومرفق بها ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث.
وفي سياق متصل نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد فيديو على منصة "إكس" يستعرض فيه المشهد النهائي للسد بعد إتمام الملء.
وأرفق مقطع الفيديو بتعليق يقول فيه: "يضم سد النهضة الإثيوبي الكبير حاليًا حوالي 70 جزيرة ذات إمكانات تطوير وجهة سياحية عالية. إذا قررنا العمل معًا، فلدينا العديد من الفرص للاستفادة من إمكاناتنا الوطنية".
وتعليقًا على المفاوضات، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه "تم عقد جلسة جديدة في أديس أبابا دون وجود أي تفاصيل عن طريقة سير المفاوضات التي خلت من الأطراف الدولية في القاهرة ويبدو أن هذا الأمر مستمر".
ولفت في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن آخر جولة للمفاوضات السابقة كانت في شهر شباط/فبراير عام 2020 في العاصمة الأمريكية واشنطن، وانتهت بتغيب إثيوبيا عن توقيع مسودة الاتفاق الذي وقعته مصر بالأحرف الأولى، كما عقدت جلسة للوزراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا في شهر نيسان/إبريل 2021 وفيها طالبت مصر والسودان بوجود أطراف دولية كوسيط مع تحديد جدول زمني، إلا أن إثيوبيا رفضت مبدأ الوساطة جملة وتفصيلا ووافقت فقط على وجودهم كمراقبين لايتكلمون إلا إذا طلب منهم، وفشل اللقاء في إيجاد طريقة مناسبة للتفاوض.
شعب وادي النيل
نوه الدكتور شراقي إلى أن شعب وادي النيل أصبح مهددا بتكرار الأسوأ من درنة الليبية مئات المرات، حيث إن أكثر من 20 - 30 مليون مهددون بالفناء من سد زادت سعته من 11.1 مليار م3 إلى 74 مليار متر مكعب في بيئة جيولوجية هي الأسوأ على مستوى العالم حيث النشاط الزلزالي الأكبر في القارة الأفريقية.
وأوضح أن الفيضان السنوي الكبير من أعلى جبال تصل قمتها إلى أكثر من 4600 متر وقد يصل إلى مليار متر مكعب يوميا عند سد النهضة، وفوالق هي الأكبر عالميا (الأخدود الأفريقى العظيم)، والتجمع البركاني البازلتي الأكبر أيضا عالميا والأضعف لمقاومة عوامل التعرية وتكوين الطمي، وشدة انجراف التربة في إثيوبيا الأولى عالميا.
وأشار الدكتور شراقي إلى أن الأمم المتحدة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى في الاستماع إلى تهديدات السدود، كما أعرب الأمين العام في كلمته عن القلق الشديد من تهديد السدود على سكان العالم أمام الجمعية العامة 2023 الأسبوع الماضي.
وفي الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن إتمام الملء الرابع والأخير من سد النهضة، وهي الخطوة التي انتقدتها مصر.
ومنذُ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وتخشى مصر من تأثير السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في الـ22 من شهر حزيران/يونيو الماضي، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.