خلاف حول اتفاق المبادئ يسيطر على مفاوضات سد النهضة

سيطر خلاف حول اتفاق المبادئ على مفاوضات سد النهضة التي انطلقت جولة جديدة منها صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وفود كل من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وتأتي الجولة الجديدة في إطار استكمال الجولات التفاوضية، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 والـ28 من شهر آب/أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر.

واعتبر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، مبينًا أن استمرار التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.