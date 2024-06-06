حماس: تناقض بين مطالب إسرائيل ومقترح بايدن لوقف إطلاق النار

قالت حركة حماس إن هناك "تناقضًا" بين مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ومطالب إسرائيل، في ما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب "رويترز"، قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، الخميس، إن الحركة "رحبت بما ورد على لسان بايدن بخصوص وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي".

واستدرك بالقول إن "الورقة التي يعتمد عليها المشروع الأمريكي، وهي الورقة الإسرائيلية، ليس فيها أي إشارة إلى وقف العدوان والانسحاب".

وأضاف أن "المقترح الإسرائيلي يتحدث عن مفاوضات مفتوحة بلا سقف، وعن مرحلة يستعيد فيها الاحتلال أسراه ثم يستمر في الحرب".

وأكد أبو زهري: "أخبرنا الوسطاء أن هذه الورقة غير مقبولة".

وأشار إلى أن "حماس ملتزمة بمقترحها الذي قدَّمته في الخامس من مايو/ أيار، القائم على وقف القتال والانسحاب الإسرائيلي واتفاق تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين ورفع الحصار عن القطاع".