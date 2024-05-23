عراقيل "حوثية" تهدد بحرمان يمنيين من أداء فريضة الحج

كشفت الحكومة اليمنية عن "ممارسات تعسفية" تقوم بها ميليشيا الحوثي، لابتزاز وكالات الحج والعمرة في مناطق سيطرتها شمالي البلاد؛ ما يهدد بحرمان الحجيج من أداء الفريضة الدينية.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محمد شبيبة، مساء أمس الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي، تقوم "بإجراءات عبثية وعراقيل كثيرة بهدف ابتزاز وكالات الحج والعمرة الواقعة تحت سيطرتها، ونهب أموال الحجاج".

وذكر شبيبة، في منشور على منصة "إكس"، أن آخر هذه التعسفات كانت "محاولة عرقلة توريد رسوم تذاكر الطيران الخاصة بضيوف الرحمن، القادمين جوًّا من مطار صنعاء الدولي، وحجزها والسطو عليها. ولو أدى ذلك إلى حرمانهم من أداء شعيرة الحج وزيارة الحرمين".