عراقيل "حوثية" تهدد بحرمان يمنيين من أداء فريضة الحج
كشفت الحكومة اليمنية عن "ممارسات تعسفية" تقوم بها ميليشيا الحوثي، لابتزاز وكالات الحج والعمرة في مناطق سيطرتها شمالي البلاد؛ ما يهدد بحرمان الحجيج من أداء الفريضة الدينية.
وقال وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محمد شبيبة، مساء أمس الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي، تقوم "بإجراءات عبثية وعراقيل كثيرة بهدف ابتزاز وكالات الحج والعمرة الواقعة تحت سيطرتها، ونهب أموال الحجاج".
وذكر شبيبة، في منشور على منصة "إكس"، أن آخر هذه التعسفات كانت "محاولة عرقلة توريد رسوم تذاكر الطيران الخاصة بضيوف الرحمن، القادمين جوًّا من مطار صنعاء الدولي، وحجزها والسطو عليها. ولو أدى ذلك إلى حرمانهم من أداء شعيرة الحج وزيارة الحرمين".
وأشار شبيبة إلى اعتقال ميليشيا الحوثي "بعضًا من موظفي وكالات الحج والعمرة، وتهديدهم بإغلاق منشآتهم، ومنعهم من ممارسة أعمالهم وأداء مهامهم تجاه ضيوف الرحمن".
وأكد الوزير اليمني، أن ميليشيا الحوثي اعتادت "على أفعالها المشينة، واستثمارها كل شيء، ومحاولة تسييس رحلة حجاج في بلادنا وتحويلها إلى متاجرة وترَبُّح، غير مبالية بقداسة الشعيرة ووجوب إكرام ضيوف بيت الله وتسهيل سفرهم".
وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية قد وقعت مطلع الأسبوع الجاري اتفاقية تعاون مع شركة الخطوط الجوية اليمنية، لتفويج حجاج بيت الله الحرام من خمسة مطارات يمنية، أربعة منها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ومطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، بهدف تسهيل معاناة الحجاج ومشّقة تنقلهم برًا لمسافات طويلة بين المناطق اليمنية للوصول إلى المطارات.
وبموجب الاتفاقية التي تأتي بالتنسيق مع الجانب السعودي، أصدرت وزارة الأوقاف تعميمًا يُلزم وكالات الحج المعتمدة للعام الجاري بإيداع قيمة تذاكر السفر إلى حساب مصرفي في أحد البنوك الإسلامية التي يقع مقرّها الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.